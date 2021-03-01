Любляна, , 18:48 — REGNUM Сноубордист Дмитрий Логинов (Россия) стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе на ЧМ в Рогле (Словения). Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальном заезде Логинов опередил Роланда Фишналлера (Италия) и стал трёхкратным чемпионом мира.

Бронзовым призёром стал ещё один российский спортсмен — Андрей Соболев, в малом финале он победил представителя Южной Кореи Ким Сан Кьюма.

А Игорь Слуев (РФ) не сумел выйти в четвертьфинал и занял 9 место. В соревнованиях женщин серебряную награду взяла Софья Надыршина, уступив в финальном заезде Селине Йорг (Германия).