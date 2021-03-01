Тюмень, , 18:45 — REGNUM В Тюменской области командир отделения пожарно-спасательной части прапорщик Александр Дружинин награжден медалью «За отвагу», сообщает 1 марта региональный штаб МЧС.

Награда вручена за спасение на пожарах более 100 человек.

Награду вручал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Прапорщик внутренней службы Александр Дружинин — командир отделения пожарно-спасательной части спас более 100 человек за 16 лет своей службы. Ранее он был представлен к медалям «За воинскую доблесть» и «За отвагу на пожаре».

«Когда мы приезжаем на пожар, страх уходит в сторону. И только когда возвращаешься в подразделение, тогда приходит осознание ситуации», — сказал Александр Дружинин после вручения награды.

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