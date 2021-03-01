Соль-Илецк, Оренбургская область, , 18:59 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области из-за нарушений чиновников при формировании документов затянулся жилищный вопрос 87-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. О проблеме стало известно во время приема граждан, проведенного прокурором Оренбургской области Русланом Медведевым совместно с региональным министром социального развития Татьяной Самохиной, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокуратура организовала проверки. Выяснилось, что пожилая женщина с сентября 2020 года состояла на муниципальном учете в качестве нуждающейся в получении жилья. Но из-за бюрократизма вдова фронтовика была вынуждена проживать совместно с родственниками в стеснённых условиях. Причиной затягивания решения жилищного вопроса стали нарушения, допущенные сотрудниками администрации Соль-Илецкого городского округа при формировании учётного дела вдовы.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе муниципалитета. Минсоцразвития со своей стороны ускорило процесс оформления необходимой документации.

В настоящее время вдова ветерана Великой Отечественной войны получила свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуация с бюрократической проволочкой сложилась в Новосергиевском районе. Из-за нарушений, допущенных чиновниками при формирования учётного дела, вдове фронтовике пришлось арендовать жилье, пока не вмешалась прокуратура.

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