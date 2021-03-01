Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Пандемия коронавируса скорее всего продлится до 2022 года, потому что правительства мировых держав предприняли недостаточно мер для борьбы с ней, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Об этом 1 марта пишет CNN.

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Не похоже, что мир сможет прийти в норму, и что все ограничения будут сняты в этом году, заявил Гейтс.

Миллиардер уверен, что хоть темпы вакцинации в США и набирают обороты, нужно прикладывать еще больше сил для победы над новыми штаммами COVID-19 в стране, которая является лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

Также филантроп подчеркнул, что на данный момент партии вакцины получают преимущественно богатые страны и это пагубно влияет на общую ситуацию в мире. Гейтс сообщил, что он особенно обеспокоен этой проблемой и его фонд пытается решить ее.

Как ранее писало ИА REGNUM, в научном сообществе появилось понимание эпидемических процессов новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума.

«Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может. Это пока ещё тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть. Понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано», — сказала она.