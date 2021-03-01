Кострома, , 21:16 — REGNUM В Костромской области вакцинацию от коронавируса прошли 22,5 тысячи человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Вакцинация в Костромской области © Олег Богатырев

Всего в области 629 тысяч жителей. Таким образом, прививку по данным на 1 марта получили 3,6% всего населения региона.

Отметим, что в соседней Ярославской области с населением в 1,2 млн человек темпы вакцинации идентичны. По состоянию на 1 марта там привилось 39,2 тысячи человек или 3,3% населения области.

Читайте ранее в этом сюжете: Когда в Костромской области отменят масочный режим — интервью