Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Свердловской области подросток погиб при обрушении здания бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошёл днём 1 марта. Здание не эксплуатируется. По полученной спасателями информации, под обломками мог находиться подросток. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и областной Службы спасения.

В течение часа подростка нашли и извлекли из-под обломков. Но спасти ему жизнь не удалось, отметили в ведомстве.