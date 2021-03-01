Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM Синоптики обещают нижегородцам потепление до +3°С в первых числах марта. Ближе к концу недели температура воздуха опустится до — 10 °C. Об этом пишут нижегородские СМИ.

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По прогнозам синоптиков, ночью 1 марта в Нижнем Новгороде столбики градусников будут показывать — 14 °C, но уже днем воздух прогреется до — 1 °C. Во вторник 2 марта потеплеет до +3°С и пойдет снег. Днем ожидается снежная погода с температурой +2°С.

«К среде немного похолодает — в ночь прогнозируется — 4 °C, а днем — 3 °C. Снег продолжит идти. В четверг днем снова будет плюсовая температура — при снежных осадках ожидается +1°С. В пятницу будет единственный день на этой неделе, когда ненадолго покажется солнце. При этом в ночь с четверга на пятницу похолодает до — 9 °C, а днем будет — 3°С», — пишет «НИА Нижний Новгород».

По данным издания, в субботу 6 марта станет холоднее — «в ночь столбики градусников опустятся до — 11 °C, днем ожидается — 4°С».