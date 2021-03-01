Абу-Даби, , 18:39 — REGNUM Первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) пропустит теннисный турнир в Дубае (ОАЭ) из-за травмы. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я снялась с турнира в Дубае из-за травмы левой ноги. Желаю турниру успешного проведения и надеюсь сыграть там в следующем году», — приводятся слова теннисистки на странице WTA в Twitter.

«Я с нетерпением жду новых соревнований в Майами через несколько недель», — добавила она.

Турнир в Дубае (призовой фонд — более 1,8 млн долларов) пройдет 7−13 марта.