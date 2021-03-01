Доха, 1 марта 2021, 18:36 — REGNUM Вероника Кудерметова (Россия) потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы (Испания) в матче I круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе (Катар). Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча продолжалась 1 ч 47 мин. и завершилась — 6:2, 7:6 (7:4).
Во II круге Мугуруса сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).
Ранее WTA представила обновлённый рейтинг спортсменов.
Первая десятка не претерпела изменений: лидирует Эшли Барти (Австралия), II место — Наоми Осака (Япония), III — Симона Халеп (Румыния), IV — София Кенин (США), V — Элина Свитолина (Украина).