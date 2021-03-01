Катав-Ивановск, Челябинская область, , 18:34 — REGNUM В Челябинской области утром 1 марта рейсовый автобус столкнулся с автопоездом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В автобусе, принадлежащем предпринимателю, находились 23 человека. Транспорт ехал из Катав-Ивановска в Усть-Катав. Из-за столкновения травмы получили девять человек, в том числе четыре ребёнка.

Прокуратурой начала проверку по факту аварии. Также свои проверочные мероприятия проводит и местный отдел полиции. Как сообщало ИА REGNUM, также 1 марта под Челябинском в кювет выехал рейсовый автобус. Он пробил ограждение моста.

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