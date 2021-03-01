Мадрид, , 18:31 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» (Испания) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу обысков в клубе 1 марта.

«Клуб с уважением относится к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности тех лиц, которые в нем упомянуты. Мы оказываем полное содействие полицейским в установлении фактов, подлежащих расследованию», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что полиция получила документацию, необходимую для расследования.

Ранее стало известно, что экс-президент футбольного клуба Жозеп Мария Бартомеу задержан 1 марта в рамках операции каталонской полиции.

По данным Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в соцсетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу. Он являлся президентом «Барселоны» до 2020 г.