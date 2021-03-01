Ярославль, 1 марта, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков принес извинения горожанам за некачественную уборку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Глава Ярославля извинился за ситуацию минувшей пятницы, 26 марта. Из-за состояния дорожного полотна ярославцам пришлось вручную толкать общественный транспорт, снежная каша и скользкость на дорогах увеличила количество ДТП в городе и привела к пробкам и заторам.

«Приношу извинения за причинённые неудобства. К сожалению, ситуация была нештатной, никто не ожидал ледяного дождя, и коммунальные службы не сумели вовремя произвести необходимую обработку улиц противогололёдными реагентами. Но за выходные дни, благодаря привлечённой технике, был выполнен значительный объём работ», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Заявление выглядит немного странным, если учесть, что о ледяном дожде и мокром снеге предупреждало в экстренных сообщениях ГУ МЧС по Ярославской области. Также в мэрии отчитались, что в ночь с 26 на 27 февраля, а также все выходные город чистился от снега не только силами городского подрядчика МБУ «Горзеленхозстрой», но и привлеченной техникой ОАО «РЖД», АО «Ярдормост» и некоторых других частных компаний.

«Все службы вели работы по расширению проезжей части, вывозу снега с улично-дорожной сети, боролись с колейностью, скользкостью и наледью на основных магистралях и в местах передвижения пешеходов. В ночное время на дорогах первой и второй категорий было задействовано порядка 110 единиц техники, а в дневное — 70. За это время на полигон вывезено 10 тысяч кубометров снега», — сообщил директор департамент городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Вывоз снега

С гололёдом на тротуарах, неочищенными остановочными комплексами, суженной проезжей частью, колейностью и наледью на дорогах городские власти обещают справиться за 7 дней. Остается напомнить, что 16 февраля глава департамента городского хозяйства мэрии Ярославля уже обещал устранить последствия предыдущего снегопада за 10 дней.