Брюссель, , 18:28 — REGNUM Во всех странах, входящих в Евросоюз, зафиксированы новые, еще более заразные штаммы коронавируса COVID-19, заявила 1 марта еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, новые варианты коронавируса более активно передаются между людьми, присутствуют во всех странах ЕС, а в ряде из них уже стали основным штаммом.

При этом Кириакидес не уточнила, о каких мутациях коронавируса COVID-19 идёт речь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран ЕС регулярно заявляют о «новых штаммах» коронавируса, которые называют все более опасными, и при этом вводят новые карантинные ограничения.

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