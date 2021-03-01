Москва, , 18:28 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volvo на российском рынке ООО «Вольво Карс» объявил об отзыве 102 автомобилей и-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Volvo моделей V60CC, V90CC и XC90, реализованные в 2020 году.

«В указанных автомобилях затяжка болтов крепления модуля управления системой SRS может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный недочёт может привести к неправильной работе модуля и оповещению водителя о неисправности системы SRS.

На всех отзываемых транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, затяжка креплений модуля. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.