Москва, , 18:22 — REGNUM Решение ЕСПЧ по делу российского блогера Алексея Навального опротестовано Москвой, сообщил 1 марта журналистам заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

По словам чиновника, Москва направила в Страсбург (Франция) соответствующий официальный документ. Российская сторона просит в документе признать неприменимой жалобу, которая была принята ЕСПЧ.

«Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены».

Юрист добавляет, что европейским судом при принятии обеспечительных мер в отношении Навального были допущены процессуальные нарушения. В решении суда «не было ссылки ни на один на факт, и ни одной ссылки на Конвенцию» по правам человека.

Читайте также: Навального пользуют очень «по-блатному» — Кургинян

Напомним, 16 февраля ЕСПЧ потребовал освободить Навального, осуждённого в России. Это было сделано согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст РФ назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить блогера