Москва, , 18:19 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой прогнозирует рост шельмования и демонизации России на всех международных площадках, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

«Почвы и причин для сотрудничества России с Советом Европы остаëтся всё меньше, ни о какой «конструктивной повестке», ни о каких объединительных темах речи не идет: шельмование и демонизация России будут только усиливаться, здесь будут защищать интересы любых народов, кроме русского», — сказал Толстой.

В ближайшие десять лет, по прогнозам парламентария, ничего не изменится, ЕСПЧ будет оставаться орудием политического давления.

«И да, я не исключаю, что в отношении России может быть запущена трехсторонняя процедура для исключения нашей страны из СЕ, мы должны быть к этому готовы», — добавил парламентарий.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проведет встречу с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом. Речь пойдет в том числе и о санкциях в отношении РФ.

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