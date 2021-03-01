Париж, , 18:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Сен-Сен-Дени, наиболее пострадавший от коронавируса, где пообщался с молодыми и пожилыми людьми которые только что вакцинировались. Об этом 1 марта сообщает Le Parisien.

По прибытии в город Стен перед беседой со студентами Эммануэль Макрон посетил центр вакцинации. На просьбу одного из молодых людей отсрочить комендантский час и назначить его начало на 19:00, президент ответил: «надо продержаться еще несколько недель… четыре-шесть недель».

«Это время, в течение которого будет развиваться программа вакцинации. Через четыре-шесть недель мы будем прививать больше французов, и это повлияет на ход эпидемии», — добавил президент.

Макрон 21 января уже беседовал со студентами Университета Париж-Сакле. Тогда он также говорил, что «придется продержаться еще немного». Но при этом он добавил, что «возвращение к нормальной жизни» невозможно до сентября.

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