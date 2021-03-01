Челябинск, , 18:10 — REGNUM Дорожные службы Челябинска могут справиться с последствиями снегопадов за два-три дня. Об этом заявила глава города Наталья Котова на совещании в мэрии.

Вице-мэр Ринат Кучитаров отчитался, что в период отмечавшихся на прошедшей недели неблагоприятных погодных условий содержание улично-дорожной сети каждые сутки обеспечивали 481 единица дорожной техники, а также 336 дорожных рабочих. За неделю подрядчикам было выдано 16 предписаний, из которых семь уже выполнены, а по остальным идёт работа. Котова со своей стороны отметила, что проверила качество уборки снега и в целом осталась довольна.

«В принципе, прогресс большой есть. За сегодняшнюю ночь основные магистрали прошли, поэтому, если такими темпами, то дня два-три и должны справиться», — сказала градоначальница.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Челябинске и окрестностях бушевала метель. Из-за этого на региональных дорогах застряли сотни машин и тысячи людей. Ситуация осложнялась 30-градусными морозами. Одна из жительниц Южного Урала погибла, возвращаясь с работы домой. Она не смогла найти дорогу домой, позвонила в экстренные службы, но её нашли уже мёртвой.