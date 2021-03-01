Москва, 1 марта 2021, 18:10 — REGNUM
На этой неделе Россия отмечает годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье. Участники «Молодёжки ОНФ» также присоединились к празднованию. В регионах ребята навещают своих подшефных и дарят им апельсиновые деревья. Этот вид растения выбран неслучайно, его ярко-оранжевые плоды напоминают главный цвет волонтерского движения #МыВместе.
«Молодёжка ОНФ» подключилась к акции #МыВместе с самого ее начала. Ребята доставляли продукты, помогали по хозяйству, оплачивали счета ЖКХ пожилых людей, которые находились на самоизоляции. Всего за период пандемии участники команды в регионах взяли под регулярное шефство 650 человек по всей стране. Среди них не только пенсионеры или люди с ограничениями здоровья, но и многодетные, малообеспеченные семьи.
В некоторых регионах «Молодёжка ОНФ» взяла шефство над целыми селами. Например, в Омской области участники помогают жителям Никитино. В Республике Удмуртия ребята оказывают регулярную помощь коллективу «Бурановские бабушки».
В честь годовщины проекта #МыВместе участники «Молодёжки ОНФ» в регионах в очередной раз побывают у своих подшефных и подарят им апельсиновое дерево. Праздничная акция стартовала уже сегодня.
Так, в Якутске участники команды подарили саженец апельсинового дерева своей подшефной Вере Евтушенко. Знакомство «Молодёжки ОНФ» с пенсионеркой началось с мая 2020 года, когда в силу своего возраста Вера Васильевна была вынуждена уйти на самоизоляцию. Ребята стали доставлять женщине продукты и лекарства, помогать по хозяйству. В один из визитов, она вручила команде комнатный цветок, который сейчас живет в штабе «Молодёжки ОНФ», как знак заботы и внимания со стороны подопечных.
Для большой семьи Латыповых-Миннуллиных из села Нурлаты Татарии участники «Молодёжки ОНФ» также стали друзьями, их здесь всегда встречают как родных. Их знакомство началось со звонка многодетной мамы Раисы Миннуллиной на горячую линию с просьбой помочь с продуктами. Но доставкой продуктов ребята не ограничились — приезжали и с подарками и аниматорами, устраивали мастер-классы, оборудовали спортивно-игровую площадку для детей, а их в семье — 15 человек. Сегодня команда подарила Латыповым-Миннуллиным мандариновое дерево.
Кроме помощи подшефным, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе в регионах «Молодёжка ОНФ» создала группы быстрого реагирования. Ребята помогали медикам перепрофилировать больницы в инфекционные обсервации и отделения, доставляли СИЗы. И сегодня участники команды продолжают работать в клиниках страны: принимают звонки в колл-центрах, доставляют пациентам на домашнем лечении лекарства от коронавируса, помогают в пунктах вакцинации от COVID-19.