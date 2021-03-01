Москва, , 18:10 — REGNUM

На этой неделе Россия отмечает годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье. Участники «Молодёжки ОНФ» также присоединились к празднованию. В регионах ребята навещают своих подшефных и дарят им апельсиновые деревья. Этот вид растения выбран неслучайно, его ярко-оранжевые плоды напоминают главный цвет волонтерского движения #МыВместе.

«На День медсестры мы дарили лимонные деревья, так как в этом фрукте содержится много витамина С. Сейчас тоже решили подарить саженцы цитрусовых, но уже апельсинов и мандаринов, в которых не меньше полезных веществ. Участники команды вручают эти деревья своим подшефным пенсионерам и многодетным семьям вместе с хорошим настроением и пожеланиями здоровья. Пусть они заботятся об этих комнатных растениях и помнят, что «Молодёжка ОНФ» всегда рядом», — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Молодёжка ОНФ» подключилась к акции #МыВместе с самого ее начала. Ребята доставляли продукты, помогали по хозяйству, оплачивали счета ЖКХ пожилых людей, которые находились на самоизоляции. Всего за период пандемии участники команды в регионах взяли под регулярное шефство 650 человек по всей стране. Среди них не только пенсионеры или люди с ограничениями здоровья, но и многодетные, малообеспеченные семьи.

В некоторых регионах «Молодёжка ОНФ» взяла шефство над целыми селами. Например, в Омской области участники помогают жителям Никитино. В Республике Удмуртия ребята оказывают регулярную помощь коллективу «Бурановские бабушки».

В честь годовщины проекта #МыВместе участники «Молодёжки ОНФ» в регионах в очередной раз побывают у своих подшефных и подарят им апельсиновое дерево. Праздничная акция стартовала уже сегодня.

Так, в Якутске участники команды подарили саженец апельсинового дерева своей подшефной Вере Евтушенко. Знакомство «Молодёжки ОНФ» с пенсионеркой началось с мая 2020 года, когда в силу своего возраста Вера Васильевна была вынуждена уйти на самоизоляцию. Ребята стали доставлять женщине продукты и лекарства, помогать по хозяйству. В один из визитов, она вручила команде комнатный цветок, который сейчас живет в штабе «Молодёжки ОНФ», как знак заботы и внимания со стороны подопечных.

«Самой первой просьбой Веры Васильевны было погулять с ее псом Тайсоном, но для меня собака оказалась слишком сильной. Мы решили доверить эту работу ребятам посильнее, а я каждую среду привозила нашей подшефной свежую молочную продукцию. В знак благодарности женщина подарила нам цветок. Он был совсем маленький, но за 10 месяцев значительно вырос и преобразился. Для нас главная благодарность — это простое человеческое «Спасибо», сказанное от души. И улыбки наших подшефных. За этот год мы стали им не просто помощниками, мы стали друзьями», — отмечает участница «Молодёжки ОНФ» в Республике Саха (Якутия) Вероника Горюнова.

Для большой семьи Латыповых-Миннуллиных из села Нурлаты Татарии участники «Молодёжки ОНФ» также стали друзьями, их здесь всегда встречают как родных. Их знакомство началось со звонка многодетной мамы Раисы Миннуллиной на горячую линию с просьбой помочь с продуктами. Но доставкой продуктов ребята не ограничились — приезжали и с подарками и аниматорами, устраивали мастер-классы, оборудовали спортивно-игровую площадку для детей, а их в семье — 15 человек. Сегодня команда подарила Латыповым-Миннуллиным мандариновое дерево.

«Все ребята из команды «Молодёжки ОНФ» стали для наших детей старшими братьями и сестрами. А для меня родными детьми, я их называю «улумкызым» — «дочка». Мне кажется, они к этому уже и привыкли, — рассказала журналистам многодетная мать Раиса Миннуллина.

Кроме помощи подшефным, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе в регионах «Молодёжка ОНФ» создала группы быстрого реагирования. Ребята помогали медикам перепрофилировать больницы в инфекционные обсервации и отделения, доставляли СИЗы. И сегодня участники команды продолжают работать в клиниках страны: принимают звонки в колл-центрах, доставляют пациентам на домашнем лечении лекарства от коронавируса, помогают в пунктах вакцинации от COVID-19.