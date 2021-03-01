Москва, , 18:05 — REGNUM Законопроект о коммерческом присутствии иностранных страховых компаний на территории России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Предлагается сформировать правовые основы коммерческого присутствия иностранных страховых организаций в России путем создания филиалов и установления сопоставимых с российскими страховыми организациями условий их деятельности.

Такие иностранные организации рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела, наделяются статусом страховщика наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования.

Поправками прописываются требования к наличию у иностранной страховой организации юридического и фактического адреса на территории одного и того же члена ВТО, права на осуществление страховой деятельности на территории члена ВТО, опыту страховой деятельности иностранной страховой организации, а также к сумме ее активов.

Устанавливаются требования к лицензированию деятельности иностранного страховщика.

Предусматривается ограничение деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Вводится запрет для иностранных страховых организаций на заключение отдельных видов договоров страхования, аналогичный действующему запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховых организаций.

Прописываются также требования к отдельной капитализации (гарантийному депозиту) филиала иностранной страховой организации.