Киев, , 18:01 — REGNUM Госфинансирования лишили на Украине партию «Слуга народа», основанную нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 1 марта НАПК (Национальное агентство противодействия коррупции).

Агентство обнародовало в соцсети информацию о том, что правящая партия осталась без финансирования из-за «выявленных нарушений». Отмечается, что приказ об «остановке государственное финансирование партии «Слуга народа» подписал глава НАПК Александр Новиков.

Конкретизируя нарушения, агентство сообщает, что в отчётах, составленных партией, были выявлены признаки уголовных преступлений. Однако это касается не только «Слуги народа», но и партии «Конгресс украинских националистов» и «Блока Вилкула «Украинская перспектива».

Напомним, 25 февраля 2020 года Окружной киевский административный суд лишил государственного финансирования украинскую партию «Батькивщина» (лидер Юлия Тимошенко).

Читайте ранее в этом сюжете: В «Слуге народа» подтвердили фактическое переформатирование коалиции в Раде