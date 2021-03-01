Самара, , 17:58 — REGNUM Личный состав одного из соединений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) впервые применил на учениях новейшую автономную экипировку с электрообогревом, сообщает 1 марта пресс-служба ЦВО.

Учения были проведены на территории Самарской области. Разведывательные группы отработали навыки выживания, длительных пеших маршей, скрытного передвижения, организации засад, проведения налета на колонну техники и захват документов.

Все перечисленные действия бойцы выполняли в комплектах СЛЭВ-1, обеспечивающих поддержание тепла под экипировкой в условиях низких температур. Автономная система обогрева надевается поверх нательного белья под штатную экипировку, модульно обогревает различные части тела, не сковывая движения военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одном аккумуляторе составила минимум 12 часов на максимальной мощности работы комплекта.

Командование ЦВО отмечает, что новая экипировка позволила спецназовцам заметно повысить свой боевой потенциал при выполнении задач в зимнее время.

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