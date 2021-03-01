Москва, , 17:58 — REGNUM Процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся в середине апреля. Об этом заявил 1 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля ситуация стабилизируется, и среднесуточная температура будет превышать отметку +5 °С и выше», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист отметил, что уже в середине апреля «включится старт всех процессов фотосинтеза», а к концу месяца температура начнёт превышать норму, «пойдёт мощное тепло и бурный расцвет всей природы».

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