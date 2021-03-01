Москва, , 17:55 — REGNUM Законопроект, обязывающий граждан РФ эвакуироваться в случае ЧС, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Инициатива предусматривает введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов, органов местного самоуправления и организаций.

Одновременно предлагается установить обязанность для федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.