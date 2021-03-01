Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Петербургское отделение партии «Единой России» пообещало провести праймериз «максимально открыто и конкурентно». Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в региональном отделении. Там уже запустили процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и городское Заксобрание.

Модель предварительного голосования утвердили по итогам заочного заседания бюро высшего совета «Единой России» и Генсовета партии 1 марта. Голосовать на праймериз смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с секретарем генсовета Андреем Турчаком.

«Я всегда говорил, что предварительное голосование — это горнило, из которого выходит самый благородный металл. Наша партия получит приток новых сил. Убежден, что это будут те люди, которые максимально смогут принести пользу Петербургу и его жителям. «Единую Россию» будут представлять только самые достойные. Все они пройдут серьезный отбор в ходе внутрипартийного голосования. При этом хочу подчеркнуть, что мы всегда работали и будем работать единой, сплоченной командой», — заявил спикер городского Заксобрания, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров.

Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования начнется с середины марта. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, а после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.