Цзинань, Китай, , 17:39 — REGNUM Авиакатастрофа в городском округе Цзиань (провинция Цзянси, Китай) произошла с самолётом Beechcraft B300 King Air 350 местного метеорологического управления, сообщило 1 марта ведомство.

Уточняется, что легкомоторный самолёт упал на жилой район в Цзиане, все пятеро находившихся в нём погибли, также пострадал находившийся на земле человек. Тела всех погибших найдены.

Также известно, что три жилых дома повреждены в результате падения самолёта. Воздушное судно метеослужбы, как сообщается, было направлено на разведку дождевых облаков.

Ранее китайские СМИ сообщили о падении в Цзиане вертолёта с пятью людьми на борту, а также о повреждении нескольких жилых домов.

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