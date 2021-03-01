Москва, 1 марта, 2021, 17:36 — ИА Регнум. XVIII сезон всероссийского конкурса «Моя страна — Моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос. Старт конкурса был дан в понедельник, 1 марта, в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Заседание организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» во главе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

В день старта прошло заседание организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который возглавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Важно отметить, что конкурс вырос из студенческой инициативы и за годы своей реализации стал одним из крупнейших просветительских проектов страны. Участвуя в конкурсе, студенты, молодые специалисты и сотрудники университетов находят поддержку своим исследованиям. Мы видим результаты этой работы на примере победителей прошлых сезонов, чьи научные разработки нашли свое применение в жизни», —отметил в приветственном слове Валерий Фальков.

Министр привёл ряд примеров успешно реализованных инициатив. Это проекты в области развития цифровых технологий для повышения качества жизни граждан, такие как разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования, проекты по совершенствованию работы оборудования ТЭК, позволяющие снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и многие другие.

«В этом сезоне мы ждем новые интересные идеи, которые в дальнейшем превратятся в масштабные проекты, направленные на развитие российской науки», — сказал Валерий Фальков.

В 2020 году количество участников конкурса превысило 60 тысяч человек. Среди них были как представители всех 85 регионов РФ, так и 15 иностранных государств: свои проекты предложили граждане Казахстана, Испании, Конго, Египта, Йемена, Азербайджана и других стран. Основной темой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В своем приветственном слове заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил: «В самом названии «Моя страна — моя Россия» заложен основной гражданско-патриотический смысл проекта. Он призывает молодежь быть сопричастными к настоящему и будущему своей большой и малой Родины. Как всегда много победителей из самых разных уголков России. Мы вместе с региональными руководителями поддержим их идеи. Знаю, коллеги, вы по своему направлению также поддерживаете проекты победителей. Считаю это очень важным. Через участие в подобных мероприятиях у молодых людей развивается гражданское самосознание, сопричастность и самореализация в решении проблем социально-экономического развития своего края и всей страны, происходит консолидация, что необходимо в принципе для укрепления единства всего многонационального народа».

В этот раз конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14−17 лет, а также 18−35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты. Лучшие инициативы получат адресную поддержку. Содержание номинаций — а в этом году их 17 — уточняется и корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса.

«Конкурс «Моя страна — моя Россия» отмечает свое совершеннолетие. В этом году он будет посвящен темам космоса, науки и технологий. Ежегодно число участников проекта возрастает практически в два раза. В прошлом сезоне свои инициативы представили 63 011 человек. Уверен, что итоги заявочной кампании 2021 года будут не менее впечатляющими. Мы призываем молодых людей участвовать в усовершенствовании своего села, города, региона, а значит — и всей страны», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Члены оргкомитета обсудили главные нововведения проекта в 2021 году. Изменения коснулись номинаций конкурса, традиционно охватывающих практически весь спектр социально-экономических вопросов развития страны: в обновленном списке появится номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», посвященная юбилею первого космического полёта Ю.А. Гагарина.

В мероприятии принял участие президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук: «Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в стенах легендарного Дома учёных им. академика А.П. Александрова — месте, где соединились наука и культура. В соответствии с Указом Президента 2021 год в нашей стране объявлен Годом науки и технологий. Это знаковое событие для нас, как одного из ведущих научных центров не только России, но и мира. И отрадно, что в конкурсе «Моя страна — моя Россия» появится отдельная номинация, посвященная науке, технологиям и космосу. Сегодня важно вовлекать молодое поколение в научную сферу и предоставлять нашей молодежи максимальные возможности для развития карьеры в науке, заниматься которой сегодня не только интересно, но и престижно».

Для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, есть отдельная номинация — «Содружество наших стран». Она включает проекты, направленные на развитие экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и иностранного государства, а также создание совместных межгосударственных и общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей, развитие молодежных обменов.

Планами реализации проекта в 2021 году поделиласьруководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова: «2021 год для Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» станет периодом обновления и серьезных перемен. Не случайно одной из тематических линий нового сезона выбран космос. Она найдет отражение сразу в ряде номинаций: «Моя страна. Моя история. Мой космос», «Моя педагогическая инициатива», «Моя гостеприимная Россия», «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», «Большая технологическая разведка моей страны». Одним из самых смелых и, в то же время, важных нововведений сезона станет новая специальная номинация для детей «Сказки о космосе». Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего возрастного ограничения. Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения. Поддержать смелые, созидательные мечты подрастающих поколений — важная задача взрослых. У нас также сохранится номинация для педагогов, проект в которую могут подать конкурсанты старше 35 лет. Впервые в истории конкурса в нем сможет принять участие каждый житель России и зарубежья».

В рамках заседания организационного комитета участники также обсудили план работы экспертов конкурса на 2021 год. В их числе будут представители образовательных организаций, практики, представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, государственных органов исполнительной и законодательной властей. Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса, отметила: «Оценивая статистику Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» за последние годы, в новом сезоне мы ожидаем рост числа как конкурсантов, так и экспертов проекта, которыми только в 2020 году стали 1154 человека из всех уголков нашей страны. Уверены, что обновленный состав экспертного сообщества сможет в который раз повысить планку профессионализма и поспособствует дальнейшему развитию конкурса. В свою очередь Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре готов и дальше поддерживать реализацию столь значимого и масштабного проекта».

Многие традиционные номинации также получат новые смыслы и критерии оценки в соответствии с современными требованиями. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал: «Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» привлекает все больше талантливых молодых людей. Очень важно, что вместе с конкурсом совершенствуется и сфера интеллектуальной собственности, появляются новые перспективные проекты, направленные на инновационное развитие страны, повышение качества жизни наших граждан, развитие регионов. Талантливые молодые изобретатели приобретают необходимые навыки работы с интеллектуальной собственностью, этому способствует, в том числе и номинация Роспатента «Интеллектуальная собственность моей страны». Помимо этого, формируется правовая культура, необходимая для дальнейшего развития цифровой экономики».

Конкурс пройдет в четыре этапа:

Первый — с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй пройдет с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в «гибридном» (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап — награждение — состоится в декабре 2021 года.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс вошел в состав Оргкомитета проекта, что особо примечательно, так как при поддержке Фонда на площадке Петербургского международного экономического форума традиционно проходит награждение победителей конкурса «Моя страна — моя Россия».

«Мы в Фонде всегда поддерживаем инициативы, которые на практике демонстрируют свою эффективность и перспективность, в частности — для молодежи. «Моя страна — моя Россия» — это не просто конкурс, это возможность для молодых талантливых людей продемонстрировать свои наработки и авторские проекты, а также дать свои практические предложения для социально-экономического развития региона и страны. ПМЭФ как площадка диалога и нетворкигна как нельзя лучше подходит для награждения победителей конкурса, и мы рады поддерживать конкурс и обязательно сохраним эту прекрасную традицию», — отметил Александр Стуглев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».