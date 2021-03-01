Брянск, , 17:34 — REGNUM Уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе возбуждено в отношении нескольких нелегальных банкиров в Брянской области. Злоумышленники, обналичивая поддельные платёжные документы, «заработали» более 600 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Участников криминальной схемы задержали в августе 2020 года. Несколько жителей Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, нелегально обналичивали деньги. Они изготавливали поддельные платежные поручения, вносили в них сведения о якобы заключённых договорах и предоставляли бумаги в банки для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

«По предварительным данным, теневые финансисты требовали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции, в результате чего извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей. Ранее фигурантам были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Новое уголовное дело возбуждено по признакам организации преступного сообщества или участие в нём», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из фигурантов объявлен в федеральный розыск, к остальным соучастникам избраны различные меры пресечения в рамках ранее возбуждённых дел