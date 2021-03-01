Хельсинки, , 17:31 — REGNUM Правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение в стране, заявив об ухудшении ситуации с распространением коронавируса.

Об этом 1 марта сообщила на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Правительство и президент республики заявляют, что Финляндия пребывает в исключительных обстоятельствах из-за коронавируса. На пленарном заседании 1 марта правительство решило, что существующие исключительные обстоятельства позволяют задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно», — сказала Санна Марин.

Постановление правительства о введении ЧП вступает в силу немедленно.

Позднее возможно принятие закона о закрытии общественных заведений типа ресторанов до 28 марта.

Ранее кабмин Финляндии ввел локдаун с 8 по 28 марта, дистанционное обучение на уровне средней школы и в старших классах, а также приостановил групповые занятия лиц старше 12 лет.

При этом Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщал, что число случаев заражения коронавирусом составляет в стране 58 064.

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