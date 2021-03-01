Нью-Йорк, США, 1 марта 2021, 17:28 — REGNUM Более 400 тысяч детей Йемена страдают от недоедания, заявил 1 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш.
На конференции по сбору средств для йеменцев глава организации призвал международное сообщество сделать всё для «быстрого и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи» Йемену.
Он добавил, что свыше двух десятков миллионов жителей Йемене нуждаются в гуманитарной помощи. Нужна сумма в $3,85 млн для помощи йеменцам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в заявлении ООН говорится, что шесть миллионов жителей Йемена «отчаянно нуждаются в помощи».
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