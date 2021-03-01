Челябинск, , 17:26 — REGNUM В Челябинской области у ранее судимого жителя Копейска изъяли 3,5 кг. наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

В посёлке Локомотивном они остановили иномарку, за рулём которой был гражданин 1989 года рождения. На вопрос полицейских водитель признался, что перевозит запрещённые вещества. У него обнаружили два свёртка по 500 граммов «синтетики». Также он выдал места тайников, в которых силовики обнаружили ещё 2,5 кг. Выяснилось, что это товар он приобрёл ранее и собирался продавать.

Суд отправил гражданина в СИЗО. Ему грозит до 20 лет колонии. Также силовики устанавливают круг других лиц, причастных к этому преступлению.