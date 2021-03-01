Москва, , 17:40 — REGNUM Объединение партий на основе «Справедливой России» усиливает ее позиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Можно приветствовать, когда парламентские партии могут привлекать в свои ряды сторонников на основе консенсуса», — сказал Володин.

Таким образом, делает он вывод, парламентские партии усиливают позиции.

Ранее партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, «Патриоты России» во главе с Геннадием Семигиным и «За Правду» во главе с Захаром Прилепиным объединились, подписан манифест объединенных левопатриотических сил.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в сентябре, в единый день голосования.

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