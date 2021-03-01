Киев, , 17:41 — REGNUM Украина явно не демонстрирует готовности к ведению конструктивного диалога по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе, заявил 1 марта глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни февраля боевая обстановка в Донбассе существенно обострилась, резко выросло количество обстрелов, а глава украинской делегации по урегулированию Леонид Кравчук в одном из интервью призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом, не разбираясь, провокация это или нет».

Медведчук уверен, это свидетельствует о том, что власть не собирается возобновлять мир в Донбассе.

«Были достигнуты договоренности о прекращении огня и достижении режима тишины, и он в первые месяцы где то-то как-то соблюдался. Потом стало нарастать число обстрелов с двух сторон, число нарушений с двух сторон, и это все продолжается сегодня. Представители украинской власти давно уже рассуждают и заявляют о том, что они не согласны с минскими соглашениями и не собираются их выполнять. Разве это не оценка той политической воли которая отсутствует, если говорить о политической воле на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, возвращения Донбасса на Украину, а Украину в Донбасс? Это яркое свидетельство этой власти, что и ранее, и сегодня она не собирается устанавливать мир в Донбассе», — констатировал оппозиционный политик.

Он выразил надежду, что силового варианта развития событий в Донбассе украинская власть не допустит — потому что это приведет к эскалации, это приведет к многочисленным жертвам.

«Этого допустить не должна ни одна, ни вторая сторона… Это моя твердая уверенность и принципиально-последовательная позиция. Потому что я считаю, что есть «Минские соглашения», наша партия предложила мирный план урегулирования этой ситуации. И надо идти по пути того, что существует, о чем достигнута договоренность. А не выдумывать другие варианты в угоду национал-радикалам, в угоду радикальным силам, которые не хотя мира», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале вице-премьер-министр — министр «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников в очередной раз заявил, что Киев настаивает на «модернизации» Минских соглашени — как минимум пункта 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов в Донбассе и передачи контроля на границе.

В другом интервью Резников уточнял, что «модернизация» может заключаться в привлечении к переговорам по Донбассу новых участников, США и Польши.

«И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам», — заявил вице-премьер.

В свою очередь, Медведчукотстаивает четкое выполнение Минских договоренностей и призывает власть прекратить политическую войну с оппозицией и объединиться с миротворцами для скорейшего урегулирования ситуации в Донбассе.