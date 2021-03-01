Варшава, , 17:20 — REGNUM В течение 1 марта в Польшу поступит более 600 тысяч вакцин от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил руководитель Государственного агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.

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По его словам, из 610 тысяч доз около 380 тысяч будут составлять вакцины Pfizer и около 230 тысяч — препараты компании AstraZeneca.

Помимо данных марок, в Польше используется также вакцина Moderna. Именно эти три препарата были одобрены Брюсселем для вакцинации во всех странах ЕС.

Вакцинация в Польше проходит с 27 декабря 2020 года. С тех пор в Польше были вакцинированы 3 316 073 человека, в том числе 2 135 769 человек получили только первую дозу, в то время как 1 180 304 — уже вторую.