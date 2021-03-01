Москва, , 17:20 — REGNUM «Северный поток — 2» будет построен, если Германия будет за него бороться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Если они интересы американцев поставят выше интересов Европы — это будет их выбор. Поток будет построен, если Германия будет бороться за свою экономику, за своих граждан», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2», в первую очередь, нужен для Европы, для Германии, в случае реализации цены на газ для Европы будут ниже по сравнению со сланцевым американским.

Ранее известный в ФРГ эксперт, бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер заявил о том, что Германии не стоит останавливать реализацию «Северного потока — 2», равно как и вводить мораторий на его строительство.

Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет окончательно остановлен, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.