Бишкек, , 17:18 — REGNUM Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело против депутата парламента Киргизии Алиярбека Абжалиева, его подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Следствие считает, что Абжалиев, используя свои родственные отношения с экс-президентом Киргизии, активно вмешивался в работу госорганов, лоббируя при этом интересы частных фирм в ущерб государственных интересов.

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Абжалиев, работая на государственных должностях, приобрел более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках киргизской столицы, пансионат на побережье Иссык-Куля, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.

Помимо этого, как утверждает ГКНБ Киргизии, депутат Абжалиев вложил особо крупную сумму денег в одну из местных стройкомпаний, в Каиндский кабельный завод и в месторождения каменного угля и золота.

В ведомстве подчеркивают, что все эти активы парламентария не соответствуют официальным доходам Алиярбека Абжалиева.

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