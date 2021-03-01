Кишинёв, , 17:16 — REGNUM В ближайшие полмесяца в Молдавию может прибыть партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 1 марта журналистам глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

Додон «Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на следующей».

Он отмечает, что порядка миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции нужно Молдавии.

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Напомним, за «Спутником V» в Москву Додон обращался в статусе президента Молдавии. Новые власти республики продвигают поставки западных вакцин от коронавируса, хотя накануне, 28 февраля, президент Молдавии Майя Санду положительно оценила регистрацию «Спутник V».

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