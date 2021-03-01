Бишкек, , 17:15 — REGNUM Из-за процветавшей в течение всех 30 лет независимости Киргизии коррупции лишь около 300 семей разбогатели, а остальные киргизстанцы обеднели. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в интервью «Казинформ».

По словам политика, это стало первой причиной для очередного, третьего по счету, свержению власти в республике.

«Это было следствием того, что чиновники погрязли в коррупции. Следующий вопрос заключается в том, что у нас увеличился разрыв между бедными и богатыми», — подчеркнул он.

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Второй причиной новый глава государства назвал массовые нарушения и подтасовки на прошедших осенью 2020 года парламентских выборах.

«Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы», — резюмировал Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки.

Протесты привели к захвату Белого дома, после чего протестующие вынудили правительство и президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Новым главой государства стал Садыр Жапаров.

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