Варшава, , 17:15 — REGNUM В ночь с 27 на 28 февраля в польской Рымани женщина въехала в здание автозаправочной станции на автомобиле, после чего быстро скрылась в неизвестном направлении. Об этом сообщает Dziennik со ссылкой на пресс-секретаря местного управления полиции Алису Сплин.

«В полицию поступил вызов от работников автозаправочной станции. Они были напуганы иррациональным поведением водителя, который неожиданно врезался в здание станции и быстро скрылся. Причем, удар пришелся в район двери, что потенциально угрожало здоровью людей, находящихся на заправке», — отметила Сплин.

По её словам, полицейские направились вслед за автомобилем, однако 37-летняя женщина-водитель отказалась останавливаться и пыталась скрыться. Началась погоня, и полицейским пришлось исполнять несколько предупредительных выстрелов. Лишь после этого женщина остановилась.

«Поведение женщины было неадекватным. Она находилась в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Тест на наличие алкоголя в крови дал отрицательный результат, однако у неё взяли кровь для выявления наркотических и психотропных веществ», — рассказали в полиции.

В настоящее время подозреваемая задержана.