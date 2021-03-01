Калуга, , 17:20 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил использовать возможности цифровой образовательной среды для противостояния преступлениям с применением информационно-коммуникационных технологий. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы координационного совещания руководителей органов госвласти и территориальных федеральных органов региона.

По мнению руководителя области, следует активнее вести обучение граждан старшего возраста, безопасному поведению в сети Интернет. Также важно обучать «цифровой гигиене» и детей, причём, с самого раннего возраста. Это одна из задач, стоящих перед создаваемой в Калужской области цифровой образовательной средой. Губернатор поручил министерству образования и науки области активнее информировать родительскую общественность об основных целях данного проекта и создать дополнительные условия для обучения детей и подростков безопасному поведению в Интернете, тем самым научив их противостоять мошенникам.

«Надо популярно объяснить, что такое образовательная цифровая среда в школах, чтобы люди перестали её ассоциировать с дистанционным обучением», — сказал Владислав Шапша

В 2020 году в Калужской области зарегистрированы 2479 фактов совершения мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось количество совершенных краж с банковских счетов. Вместе с тем, повысилась и раскрываемость таких преступлений. Правоохранительными органами постоянно проводятся мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение и пресечение мошенничеств, в том числе совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

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