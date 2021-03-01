Кострома, , 17:47 — REGNUM В Костроме группа подростков снимала потерявшего сознание юношу-инвалида с нарушением слуха для TikTok. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала очевидец событий — журналистка портала «Kostroma.Today» Елизавета Румянцева.

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Происшествие случилось в субботу, 27 февраля. Девушка вместе с молодым человеком приехала в торговый центр «РИО» на улице Магистральной в Костроме для просмотра кинофильма. У входа в здание она заметила упавшего в обморок юношу и окружившего его подростков с телефонами. Охрана торгового центра и школьники не стремились ему помочь.

«Подросток сначала присел в снег около одного из входов в торговый центр, видимо начал терять сознание, а потом рухнул в обморок. Он упал на спину в снег и стал захлебываться в рвотных массах, мы с молодым человеком подбежали к нему. Мы решили, что мальчика надо поднять, чтобы он не отморозил себе органы на холоде. Для этого мы взяли тележку на колесах из магазина, позвали на помощь проходивших мимо парней. Дети ничего не делали, только фотографировали и снимали видео для TikTok. Могу предположить, что они были пьяны, поскольку постоянно смеялись и совсем не воспринимали ситуацию всерьёз. Охранник вообще подбежал и попросил унести тело за территорию, чтобы паренёк не умер у здания торгового центра. Мы вызывали скорую помощь, она приехала быстро, за 15 минут, мальчика увезли в больницу», — рассказала Елизавета.

Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, 17-летний юноша воспитывается в областном интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. В тот день мальчик вместе с другом отпросился у воспитателей на прогулку в близлежащий магазин. По одной из версий, там молодой человек встретил своих знакомых и мог принять алкоголь, отчего ему и стало плохо.

«Наш воспитанник сказал педагогу, что собирается сходить в ближайший магазин с другом. Поскольку магазин, о котором они говорили, находится буквально в двух шагах от интерната, воспитатель решил их не сопровождать, что, безусловно, было ошибкой. Вместо этого мальчики пошли в РИО. Там они разделились — один встретил своих знакомых, которые потом, видимо и снимали его для TikTok, другой пошёл за покупками. Потом они встретились и его друг заметил, что Андрею (имя изменено по просьбе воспитателя — ИА REGNUM) очень плохо, и побежал за помощью в интернат. У мальчика был телефон, но он видимо испугался и что решил, что добежать будет быстрее. Когда воспитатель приехал на место, юношу уже увезли в больницу. Хочу сказать большое спасибо неравнодушным людям, которые помогли нашему мальчику», — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор школы-интерната Елена Широкова.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его здоровью ничто не угрожает. У него взяли биоматериал для проверки на наркотическое опьянение и алкоголь, результаты тестов станут известны в ближайшие дни. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и ищет подростков, не оказавших помощь юноше.

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