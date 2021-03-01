Москва, , 17:20 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превышает свои полномочия, становится политическим инструментом влияния на страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны. Они превышают свои полномочия. Их решения политически ангажированы, и они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие», — заявил Володин.

Через ЕСПЧ пытаются втянуть страны в защиту националиста.

«Вся эта истерика показывает одно: наша страна становится сильнее, иначе никто не стал бы вводить санкции, пытаясь остановить развитие страны. Через таких, как Навальный и подобных пытаются создать напряжение внутри страны и втягивают собственные государства в защиту националиста», — отметил спикер Госдумы.

Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.