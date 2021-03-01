Киев, , 17:16 — REGNUM Фракция Верховной рады Украины «Батькивщина» требует безотлагательно внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Об этом на брифинге 1 марта заявила лидер фракции, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке политика, электроэнергию из Белоруссии и из России «заводят» на территорию Украины на коррупционной основе, вместо того, чтобы поднять собственную энергетику.

Тимошенко заявила, что с начала года Украина заплатила России и Белоруссии 850 млн грн (порядка 30 млн долларов) за импорт электроэнергии. Она также призвала немедленно начать официальное расследование по этому поводу.

«Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны — немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности», — отметила экс-премьер страны.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине «внезапно» закончились запасы угля, что привело к масштабными сбоям в работе ТЭС страны. Чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии и прочих кризисных мероприятий, Украина начала импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Согласно открытым данным, с начала года закуплено более 550 млн кВт часов. При этом власти страны утверждают, что к 2023 году намерены выйти из одной энергосистемы с Россией и Белоруссией, и переключиться на сотрудничество с ЕС.