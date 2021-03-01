Брянск, , 17:14 — REGNUM Память воинов-десантников 76-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии почтили 1 марта родственники, члены военно-патриотических клубов и руководители региона в Брянске. Цветы принесли к памятнику «Круговая оборона» и бюстам погибших воинов на Аллее Славы, сообщает пресс-служба администрации региона.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 90 десантников противостояли 2,5 тысячи боевиков на высоте 776 под Улус-Кертом и предотвратили прорыв группировки незаконных вооружённых формирований. Пали в бою 84 воина, среди которых погибли пять уроженцев Брянской области — Сергей Василёв, Александр Гердт, Олег Ермаков, Алексей Рассказа и Александр Трубенок. В день 21-й годовщины их подвига к памятнику «Круговая оборона» возложили цветы и почтили память земляков минутой молчания родители, родственники воинов-десантников, губернатор Александр Богомаз и руководители города и области, депутаты Госдумы.

В 2020 году в Брянске открыли Аллею Славы, на которой установлены бюсты героев.