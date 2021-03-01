Варшава, , 17:09 — REGNUM Польша по итогам 2020 года стала лидером в странах ЕС по производству литий-ионных аккумуляторов, используемых в производстве электромобилей. Об этом, как сообщает Dziennik, свидетельствует отчет брюссельской неправительственной организации Transport & Environment (T&E).

Аналитики отмечают, что Польша вырвалась в европейские лидеры по производству литий-ионных аккумуляторов благодаря корейскому заводу, который расположен в стране недалеко от Вроцлава.

В то же время данное лидерство Польше вряд ли удастся сохранить в ближайшие годы.

«До 2025 года большая часть новых производственных мощностей для данных аккумуляторов будет построена в Германии. Эта страна в 2024 году наверняка обгонит Польшу в этой области», — говорится в отчете.

По выводам исследователей, новые аккумуляторные заводы будут также построены в большинстве европейских стран, в т.ч. в Венгрии, Норвегии, Швеции и Франции.