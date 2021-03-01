Тобольск, Тюменская область, 1 марта, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске экстренно законсервирован арт-объект со спорной картой Сибирской губернии. Об этом сообщает паблик «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

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"После многочисленных публикаций в социальных сетях было принято решение на время закрыть инсталляцию. После обсуждений с историческим советом и экспертами будет понятно, оставлять в первоначальном виде с пояснениями, или незначительно доработать конструкцию для снятия спорных моментов», — прокомментировали в горадминистрации Тобольска данное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-объект в виде карты Российской империи XVIII века появился в Тобольске 22 февраля. Сразу же возникли вопросы, к какому историческому периоду относится представленная карта, добрую часть которой заняла Сибирская губерния. Тоболяки не нашли на ней Крым, Финляндию, Польшу. Зато обнаружились советские города Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

«Эта карта была установлена без рекомендации исторического совета Тобольска. Мы даже не знаем, какой исторический период там показан, потому что границы Российской империи менялись», — отметил кандидат исторических наук Евгений Панишев.

При этом пресс-служба мэрии пыталась всячески оправдать несуразный инсталляцию, от «всё хорошо» до «это не географическая карта — это арт-объект».