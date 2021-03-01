Варшава, , 17:06 — REGNUM Третья волна пандемии SARS-CoV-2 в Польше во многом вызвана распространением «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил 1 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью Radio Plus.

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«Постепенно мы приходим к осознанию, что именно «британский» штамм коронавируса, который сейчас распространяются по всему миру, становится главными виновником начала третьей волны пандемии», — заявил министр.

По словам Недзельского, несмотря на то, что в Польше пока выявлены лишь несколько случаев заражения «британскими» штаммами SARS-CoV-2, нельзя отрицать, что он на самом деле встречается у людей гораздо чаще и уже начал серьезно распространяться.

Глава минздрава отметил, что новые штаммы более заразны, чем «обычный» SARS-CoV-2, а также чаще приводят к тяжелым последствиям и летальным исходам.