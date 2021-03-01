Москва, , 17:12 — REGNUM В Подмосковье началась выдача разрешений на весеннюю охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона. Об этом 1 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Оформить документы, разрешающие добычу охотничьих ресурсов, можно через портал государственных и муниципальных услуг области или в МФЦ. При этом сам период весенней охоты в регионе продлится с 20 марта по 10 мая, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«С сегодняшнего дня возможна подача заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в общедоступных охотничьих угодьях области», — сообщил Воскресенский.

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