1 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 18:33 — REGNUM Транзитные большегрузы, объезжавшие Москву по МКАДу, переводятся на новую Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Решение о введении ограничений пока на год приняли в столичной мэрии. И сразу же сделали оговорку, что, скорее всего, новые правила будут действовать постоянно.

Автомобильный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь грузовику больше 12 тонн для заезда на МКАД нужен специальный пропуск, который выдаётся тем, кто везёт товары непосредственно в столицу. Остальные поедут по ЦКАД или бесплатным бетонкам — А-107 и А-108. Власти Москвы и Подмосковья в конце февраля провели двухдневный эксперимент, показавший, что движение по МКАД стало относительно свободным, хотя ещё в предыдущие выходные всё стояло намертво.

«В субботу, 13 февраля, когда на Москву обрушился снегопад, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы жителей Москвы и Московской области не смогли вовремя попасть домой. Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов, для них были выставлены мобильные точки обогрева», — описал ситуацию в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впрочем, корреспондент ИА REGNUM, тоже 13 февраля попавший в пробку на МКАД в районе Строгино, тогда обратил внимание на странные действия автоинспекции.

«Формированию пробки способствуют действия сотрудников ГИБДД, полностью перекрывших проезд по трем полосам из пяти в районе съезда на Рублёво», — рассказал журналист с места события, отметив, что никаких застрявших фур или ДТП не увидел. Утверждать, что дорожный апокалипсис был постановочным, конечно, нельзя, но однозначно оказался подходящим фоном для принятого решения.

Как рассуждает Собянин, МКАД стал внутригородской дорогой. Кроме признания статус-кво, эти слова означают и планы по дальнейшей экспансии столицы. Очевидно, вскоре на территории возле кольца придут застройщики, и проблемы подойти к дороге и переступить через неё у них не будет.

«Правительством Москвы разработаны проекты планировок территорий, примыкающих к МКАД, общей площадью более 5 тыс. га. Они предусматривают размещение жилья, мультифункциональных, логистических комплексов, технопарков, офисных и бизнес-площадок, а также сопутствующей придорожной инфраструктуры: АЗС, мини-отелей, кафе, ресторанов и др.», — сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

МКАД Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

Построенный в 1960 году МКАД стал новой границей Москвы, поглотив сразу несколько городов. Спустя шесть десятков лет столица крайне нуждается в новом расширении. О том, что Москва выходит из старых берегов, говорит и проект МЦД. Конечные станции всех диаметров расположены между МКАД и ЦКАД. Новая дорога опоясывает почти все «замкадные» территории столицы — большую часть ТиНАО, Зеленоград, Митино, Некрасовку, Куркино, Сколково, Восточный, Северный, земли между Горки-10 и Николиной Горой. И даже картографический сервис «Яндекса» теперь открывает схему Москвы в пределах ЦКАД.

По всей видимости, Москва совместно с правительством Подмосковья и крупными компаниями продолжит развивать инфраструктуру в границах ЦКАД, приближая её к московскому уровню. Также будет создаваться маркетинговая привлекательность жизни на новых территориях, формироваться ощущение принадлежности к столице. Однако юридического присоединения ждать не стоит — слишком большой кусок требуется проглотить. Столица если и будет прирастать новыми участками, то только теми, где можно организовать новую застройку или реализовать другие проекты. Другими словами, заработать и не брать лишних социальных расходов. Этот подход проявился при присоединении Новой Москвы, когда выбрали самое неосвоенное направление от столицы, а примыкающие к территории города Подольск, Одинцово и Апрелевка проигнорировали.

ЦКАД (сс) Svetlov Artem

Другим обстоятельством нового расширения станет обилие платной инфраструктуры, что сложнее организовать в условиях города. Например, платными уже являются ЦКАД, М-4 и М-11, а также Северный обход Одинцова. Планируется строительство трассы М-12 в сторону Владимирской области. Все эти дороги — федеральные, но удобны и для подмосковных водителей.