Киев, , 17:02 — REGNUM Депутат Днепропетровского областного совета на заседании сессии 1 марта отказался говорить на украинском языке, сообщают украинские СМИ.

Согласно источнику, речь идёт о депутате от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Геннадии Гуфмане.

СМИ отмечают, что Гуфман довольно оригинально обосновал свой переход на русский язык, отметив, что скажет «буквально пару слов на восточно-украинском языке».

Часть депутатов встретила эту фразу Гуфмана громкими аплодисментами.

Были ли в итоге применены какие-либо санкции к депутату, в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к депутатам местных советов с напоминает о том, что в соответствии с законодательством рабочим языком деятельности органов местного самоуправления является украинский язык.

«Очень важно, чтобы с момента начала выполнения своих обязанностей вновь избранные органы местного самоуправления… придерживались украинского законодательства… Призываю представителей местной власти Украины от Львовской до Луганской области, от Харьковской до Херсонской, от Николаевской до Черниговской области обеспечить имплементацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности», — отметил тогда языковой омбудсмен.

16 января 2020 года на Украине вступили в силу очередные статьи языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык.